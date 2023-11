Rubriek centrummanager: november 2023

Column:

Door: Redactie

Door Daphne de Haan

Het centrum van Haren straalt!

Ben jij onlangs ‘s avonds door het centrum gekomen? Dan is het je vast niet ontgaan dat de ondernemers van Haren een extra lampje laten branden in deze donkere en koude maanden. We stonden voor een nieuwe aanschaf dit jaar. Altijd spannend hoe het dan in het echt zal zijn. Maar wat zijn we blij met het resultaat! Een waar sprookje hoor ik van diverse inwoners/ bezoekers of: ik heb mijn auto aan de kant gezet en even rustig om mij heen gekeken. Dat is waar wij het voor doen…De beleving in Haren brengen, niet standaard je boodschappen doen maar ook zorgen dat jij om je heen kijkt: hè wat doen ze hier? Hé, het is daar gezellig! We zoeken verbinding en proberen dat onder andere te doen door het organiseren van diverse events, maar ook door sfeer te creëren. En al staat er nog heel veel op ons verlanglijstje, deze hebben we maar mooi opgepakt met elkaar! Want of het je smaak is of niet,Haren straalt deze winter als nooit tevoren! Opmerkingen, storing aan de lampjes, of een vraag? Bericht mij gerust; info@bedrijvenverenigingharen.nl