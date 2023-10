Rubriek centrummanager (oktober 2023)

Column:

Door: Redactie

Bekijk het eens positief

Steeds vaker valt mij op dat sommige mensen erg negatief zijn ingesteld. Volgens mij trek je dan op een gegeven moment ook alleen maar negativiteit aan. En wordt het zo’n vicieuze cirkel, waardoor het leven er niet leuker op wordt. Ik probeer daar persoonlijk ver van weg te blijven. In Haren hebben we leegstand maar lang niet zoveel als in sommige plaatsen.

In Haren hebben we betaald parkeren en daardoor is er altijd een plekje want langparkeerders kennen we niet. In Haren is de markt nog maar tot 19.00 uur open maar we hebben wel de lekkerste notenkraam, groenteboer, poelier & kaaskraam staan! In Haren hebben we shared spaces, betekent dat de weg van ons allemaal is en je dus overal mag lopen én oversteken. Scheelt weer een stuk lopen naar een zebrapad. Wel goed uitkijken hoor!! In Haren hebben we gezellige events, niemand weet dat het er is maar toch is het altijd gezellig druk! In Haren kunnen we twee maanden de lekkerste oliebollen eten ipv alleen op oudejaarsdag! Tip: hou onze site www.Ervaarharen.nl in de gaten of kijk eens om je heen als je Haren binnenrijdt. In Haren zijn een aantal winkels open op vrijdagavond en zondag, dat zie je niet overal! Zo kunnen we nog wel even doorgaan maar deze vind ik toch wel de leukste; in Haren hebben we twaalf kappers (gevestigd in een winkelpand), dus ons haar zit altijd goed! Pluk de dag beste lezer en bekijk het eens van een andere kant!

