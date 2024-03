Rubriek Daphne de Haan (centrummanager) maart 2024

Column:

Door: Redactie

Maak je winkeldroom waar!

Lijkt het jou ook zo leuk, een eigen winkel? Ik hoor het regelmatig, voornamelijk van dames; ‘och het lijkt me nou zó leuk een eigen zaakje’. Nou, ik kan je vertellen, het is ook echt heel erg leuk maar af en toe ook heus flink pittig! Het bedenken van hoe je je winkel zou willen inrichten, welke merken je wil verkopen en hoe de winkel moet heten is natuurlijk het begin! Veel denkwerk en voorbereidingen treffen om toe te werken naar de opening van jouw eigen winkel! Wat ben je trots als het echt zover is en iedereen je enthousiast feliciteert, maar ondertussen voel je ook al de spanning: wat als de klanten niet komen? Vinden ze mijn winkel wel leuk genoeg, heb ik wel de juiste spullen ingekocht? Vertrouw op je gevoel, als jij helemaal achter je concept staat dan straal je dat ook uit en komen mensen graag bij je kopen mede omdat ze het je dan ook echt gunnen! Elke dag zelf in de winkel staan is best heftig, zeker als je daarnaast ook nog een gezin hebt. Personeel is direct een kostenpost en zorgt ervoor dat je ook moet gaan managen, ‘je mensen’ moeten je visie begrijpen en de passie voor het vak met je delen. Dan gaan ze geld voor je verdienen. Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen dan staat je bedrijf als een huis! Wat mis jij nog in Haren? Misschien een winkel met sportkleding, sneakers, gezondheidsartikelen? Spreken jou deze branches aan of heb je zelf een fantastisch idee en lijkt jou een eigen winkel ook altijd al helemaal het einde? Ik wil graag eens met je van gedachten wisselen en je proberen te begeleiden in dit proces. Wij hebben in Haren de ruimte voor jouw winkeldroom. Nu die eerste stap van jou nog, kom op: dromen zijn er niet voor niks! Ik beloof je dat wij zorgen dat Haren aantrekkelijk blijft met leuke events en aankleding van de straten. Daarmee sta je als winkelier al met 1-0 voor! Mail mij dan drinken we binnenkort een kop koffie: info@bedrijvenverenigingharen.nl