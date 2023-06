Rubriek historische vereniging Old Go (juni 2023)

Column:

De klokkenstoel aan de Dilgtweg.

Aan de Dilgtweg vóór woon- zorgcentrum de Dilgt staat een klokkenstoel. Om 12 uur en 18 uur kun je het geklingel horen. De klokkenstoel is in 1936/1937 gebouwd door timmerman Johannes van Timmeren uit Siddeburen. Enkele commissies van Avondlicht wilden een klokkenstoel laten bouwen ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard, 7 januari 1937. De bronzen luidklok was begroot op 280 gulden, de klokkenstoel op 100 gulden. De offerte viel hoger uit. Er was veel gedoe over de financiering zodat het bestuur van Avondlicht besloot om de bouw maar zelf te bekostigen. Het werd een haastklus voor Van Timmeren omdat de aanbesteding pas eind december 1936 rond was. In één week werd de klus geklaard. De klokkenstoel werd aan de tuinkant, de achterkant van Avondlicht geplaatst. En de bronzen klok klingelde elke zaterdagavond en zondagmorgen.

In de Tweede Wereldoorlog werden in Haren twee monumenten die te maken hadden met het koningshuis vernield: de sokkel van het borstbeeld van prinses Juliana ter ere van de verloving in 1936 aan de Oude Hoflaan en het Lippe-Biesterfeld Monument aan de Wilhelminalaan ter ere van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard. De klokkenstoel is gelukkig gespaard. Rond 2000 raakte de klokkenstoel in verval.

In 2005 beloofde de toenmalige directeur Wil Koopmans-Kornelius dat de klokkenstoel terug zou komen. En dat gebeurde in 2015 ook. De klokkenstoel staat nu vóór de Dilgt en klingelt niet meer twee keer per week maar elke dag. Naast de klokkenstoel staat een reliëf met de tekst “Avondlicht” en “En het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen Zacharia 14-7’”. De naam Avondlicht kwam tot stand middels een prijsvraag en is gebaseerd op deze Bijbeltekst. Dit reliëf zat vroeger boven de ingang van Avondlicht. Ook staan er twee “tafeltjes” waarbij het tafelblad rust op twee reliëf figuren. Onder het ene tafeltje een oude vrouw met kat, onder het andere een oude man met hond en onder beide tafeltjes een zonnebloem. Deze reliëfs zaten oorspronkelijk aan de zijkant van de deuren van de ingang. Rechtsboven de man, linksboven de vrouw en onder beide de zonnebloem.

