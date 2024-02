Rubriek Old Go (februari 2024)

Column:

Door: Redactie

Het Duizendwoningen plan.

In de nieuwbouw aan de Torenlaan zit een tegeltableau ingemetseld, ter herinnering aan de arbeiderswoningen die hier tussen 1950 en 1952 gebouwd zijn in het kader van het Duizendwoningenplan. In de oorlog was weinig gebouwd en veel verwoest, er heerste woningnood, vele jonggehuwden woonden in bij ouders of anderen. Burgemeester Ottevangers van Ulrum bedacht een plan om door uniforme bouw van arbeiderswoningen in diverse Groninger gemeenten in hoog tempo hier iets aan te doen.

Er deden uiteindelijk 31 gemeenten mee, met in totaal 1165 ongeveer identieke woningen. In principe blokken van 6, minimaal 3 blokken per bouwplaats zodat de vaste ploeg bouwvakkers stevig door kon werken. Er werd tempo gemaakt: het ministerie gaf toestemming in juli 1950, in oktober werd de eerste steen gelegd (Ulrum), in mei 1952 de duizendste woning opgeleverd (Hoogkerk). Haren kreeg 42 woningen toegewezen, 24 in de Torenlaan en 16 in de Tuindorpweg.

Een vaste ploeg bouwvakkers trok de provincie door. De plaatselijke aannemers stonden buitenspel, die waren daar uiteraard niet blij mee.

De woningen worden omschreven als zeer ruim, met een woonkamer van 18 m2, een eetkeuken van 8, een schuurtje, twee kleine en één grote slaapkamer (waar behalve een groot bed ook een wieg in paste), een wc en een badcel met douche en vaste wastafel, een grote luxe in een tijd waarin menig dorp geen waterleiding of riolering had.

In alle gemeenten werd bij het eerste blok een tegeltableau van Anno Smith ingemetseld, met daarop de wapens van alle deelnemende gemeenten, met groot het wapen van de gemeente waar de huizen stonden. De huizen voldoen niet meer aan eisen en zijn meestal afgebroken, de tableaus zijn meestal bewaard gebleven en in nieuwbouw ingemetseld.De foto is van de renovatie van de huizen aan de Tuindorpweg in 1979.

Ingrid Smit, voor Old Go