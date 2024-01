Rubriek van Daphne de Haan, centrummanager (januari 2024)

Column:

Door: Redactie

HELLO 2024!

Met de drukke decembermaand nog maar net achter ons, blikken we snel vooruit op het komende jaar. Non stop door, met de start van de opruiming tot het binnenkomen van de nieuwe collectie, van event naar event. We gaan in een razend tempo in Haren. Geen dag is saai of zitten we stil. Al onze events voor dit jaar staan inmiddels online op ERVAARHAREN.NL Zet ze vooral alvast in je agenda want hier wil je bij zijn!

Ook zijn wij ons steeds bewuster van onze unieke situatie in Haren. Zoveel zelfstandige winkels met kennis & liefde voor het vak. Daar waar jij als persoon wordt gezien, een kop koffie aangeboden krijgt en waar naar je wordt geluisterd ook al koop je dit keer even niets. Daar waar de ondernemers elkaar kennen, contact met elkaar hebben en zorgen dat ze samen het dorp zo aantrekkelijk mogelijk maken. Daar waar ook leegstand is, maar laten we vooral heel blij zijn met alle nieuwe ondernemers die de stap zetten om in ons unieke winkeldorp te vestigen en jou van dienst willen zijn. Zolang we met elkaar uitstralen dat we trots zijn op wat wij hebben in Haren zullen we gezien worden, en zal ik persoonlijk zorgen dat we positief blijven opvallen!