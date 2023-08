Rubriek van de Centrummanager (Daphne de Haan) augustus 2023

Column:

Door: Redactie

Stenen winkels!

In Haren geloven we in stenen winkels! Ze dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp. Een beetje verdrietig word ik er soms van, want regelmatig hoor ik dat mensen het vertrouwen opgeven in fysieke winkels. Zij snijden zichzelf in de vingers. Als klap op de vuurpijl komt dan het nieuws dat er een aantal winkels gaan stoppen. Ze verdwijnen uit Haren om diverse redenen; te weinig personeel, huurcontract loopt af, de puf is eruit bij de ondernemer of … Hebben die mensen dan toch gelijk? Of is het een nasleep van de pandemie? Is het een natuurlijk verloop maar voelt het nu anders omdat we er allemaal zo op gefocust zijn? Via diverse kanalen zie ik wel eens een peiling voorbij komen van welke winkels zich in Haren moeten vestigen. Veel winkels die dan genoemd worden hebben in Haren gezeten maar zijn ook weer vertrokken. Nu de vraag: zijn wij ons er wel van bewust als inwoners/ bezoekers van Haren dat wij hier zelf een groot aandeel/belang in hebben? Ik moet er persoonlijk niet aan denken dat ons mooie Haren straks een groot deel van haar winkels verliest omdat er te weinig loop is. Wij hebben u nodig maar u ons ook om een levendige woonomgeving te behouden! Koop lokaal, denk & help mee om nieuwe winkels te laten vestigen in ons fijne Haren. Laten we er samen voor gaan dat we een succesvol winkeldorp blijven & een regiofunctie hebben, ook vandaag de dag. Dat het kán, daar twijfel ik niet aan! Vragen? Tips of opmerkingen? Mail naar info@bedrijvenverenigingharen.nl

Daphne de Haan