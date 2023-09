De krant van september 2023 staat online: met katern Nederlands-Indië

Krant Online:

Door: Redactie

De nieuwe krant is gedrukt. Verspreiding in Haren 19-22 september. Buiten Haren 27 en 28 september.

U kunt ook kranten ophalen bij de bekende afhaalpunten in het dorp (Boomker, Total Winterwerp) en bij TinQ aan de Kerklaan 37 te Haren.

In deze krant een katern met de sporen van Nederlands-Indië in Haren.

U kunt de krant ook als PDF-bestand lezen:

Haren_de_Krant_2309_online

Veel leesplezier.