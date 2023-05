10 juni: Grote Hortus Dag

Nieuws:

Op zaterdag 10 juni organiseren de Vrienden van de Hortus De Grote Hortus Dag. De Vrienden zijn de fanclub van de Hortus.

Per 1 januari van dit jaar is de gemeente Groningen eigenaar geworden van het terrein van de Hortus en de Biotoop. De gemeente wil een visie voor de toekomst opstellen voor het hele gebied en hoopt op input van betrokkenen en belangstellenden. De Biotoop heeft al een eerste discussiestuk gepresenteerd. Het bestuur van de Hortus komt voor de zomer met een plan voor het hele gebied. De Vrienden van de Hortus hebben een Toekomstvisie opgesteld, maar willen die bespreken met zoveel mogelijk Groningers en mensen buiten Groningen, die de Hortus een warm hart toedragen. Bezoekers van de open dag worden gevraagd commentaar te leveren op de toekomstvisie aan de hand van vijf thema’s: Inspireren, Beschermen, Ontspannen, Leren en Verzilveren. Wat is leuk, wat niet, wat is realistisch, wat niet en wat mist er? Moet er een nieuwe subtropische kas terugkomen? Waarom past het Natuurmuseum van Klaas Nanninga heel goed in de Hortus? Wat kan de Hortus bijdragen aan de grote uitdagingen van de gemeente Groningen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de eiwittransitie?

De vijf thema’s komen tot leven met goede gesprekken, rondleidingen, een mini-expeditie, een theeceremoniee, inspirerende muziek, proeven, gedichten, verhalenvertellers, tai chi en met lezingen. Op 10 juni is de hele dag door de hele tuin van alles te beleven voor jong en oud. De toegang is gratis. Op de website www.degrotehortusdag.nl staat informatie over het programma.