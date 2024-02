Amateuracteurs gezocht voor Zummerbühne

Nieuws:

Door: Redactie

Voor de nieuwe muziektheatervoorstelling De Grote Vloed is Zummerbühne op zoek naar meerdere enthousiaste amateurspelers. De voorstelling speelt van 14 augustus tot en met 8 september 2024 in Oosterwijtwerd. De amateurspelers spelen samen met de professionele cast in regie van Liesbeth Coltof. De auditie vindt plaats op zondag 10 maart. Aanmelden voor de auditie kan vanaf vandaag tot 27 februari via zummerbuhne.nl

Amateurspelers krijgen dit jaar een grotere rol in de voorstelling. “Bij Hollands Hoop en Ripperda waren er naast de professionele acteurs alleen rollen voor figuranten, maar dit jaar zijn het echt rollen met tekst. Dat maakt het nóg leuker om mee te doen dit jaar,” aldus Reinout Douma, artistiek leider bij Zummerbühne.



Aanmelden audities

Amateurspelers vanaf 16 jaar kunnen zich aanmelden voor de audities vanaf vandaag tot 27 februari via het aanmeldformulier op zummerbuhne.nl. De audities vinden plaats op zondag 10 maart vanaf 11.00.

Voorwaarde voor auditanten om zich aan te kunnen melden is dat ze bij minimaal 75% van de repetities, de helft van de voorstellingen en bij de helft van de montageperiode (31 juli tot 13 augustus) aanwezig kunnen zijn. De repetitiedata staan op de website van Zummerbühne bij de aanmeldpagina.

Na aanmelding ontvangen auditanten uiterlijk 1 maart per mail meer informatie over de indeling en het materiaal om de auditie voor te bereiden. De auditie duurt een half uur en bestaat uit het spelen van een ingestudeerd stuk tekst in een groep van acht spelers. Voor meer informatie of vragen kunnen auditanten contact opnemen via spelers@zummerbuhne.nl.

De Grote Vloed

Het is 1509 en waar nu de Dollard ligt, bevinden zich ruim twintig dorpen. Aisa, een zeventienjarig meisje dat is weggestopt in een klooster, lijdt aan het onrecht dat zij ziet. Onrecht dat door haar eigen vader wordt aangericht.

Aisa wordt geplaagd door visioenen over een verwoestende vloedgolf. Ze wil die visioenen in de openbaarheid brengen en de mensen bewegen om in opstand te komen. Maar dat betekent de strijd aangaan met haar eigen vader. Lukt het haar de dorpelingen te overtuigen? En wat betekenen eigenbelang, je geweten, liefde en loyaliteit als je voor een allesbepalende keuze staat?

De Grote Vloed is een muziektheatervoorstelling over liefde en opstand met livemuziek door een groots orkest en koor. De regie is dit jaar in handen van Liesbeth Coltof. De voorstelling is van 14 augustus tot en met 8 september 2024 te zien in Oosterwijtwerd. De kaartverkoop is ondertussen al gestart. Kaarten zijn verkrijgbaar via zummerbuhne.nl

Op een andere manier meedoen

Zummerbühne zoekt naast amateurspelers ook muzikanten, koorleden en vrijwilligers. Aanmelden voor de kooraudities kan nog tot 15 februari via zummerbuhne.nl/doe-mee. Meer informatie over de aanmeldprocedure voor muzikanten en vrijwilligers volgt.

Over Zummerbühne

Zummerbühne produceert grootschalig, herkenbaar muziektheater op locatie met een sterke verbinding met Groningen. Ieder jaar op een andere plek in de provincie, ieder jaar met een andere voorstelling, maar wel altijd dóór, vóór en over onze mensen, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de rijkdom van het Groninger landschap en haar inwoners. Uitgevoerd door professionele acteurs en musici van naam, aangevuld met amateurs uit de regio. De eerste twee voorstellingen (Hollands Hoop in 2022 en Ripperda in 2023) waren een groot succes en beide volledig uitverkocht. Dankzij een bijdrage uit Toukomst kan Zummerbühne een vliegende start maken en meerjarig nieuw muziektheater op locatie ontwikkelen en produceren in de provincie Groningen.

Foto van een eerdere voorstelling door Reyer Boxem