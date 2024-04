Kinderen kunnen trainen met FC Groningen in Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens de meivakantie komt FC Groningen On Tour bij vv Glimmen op bezoek. Tijdens een dag vol voetbalplezier kun je de hele dag Trainen als een Prof.

FC Groningen On Tour is voor alle kinderen van 6 tot 15 jaar van alle voetbalverenigingen. Wat kun je verwachten op FC Groningen On Tour?

-Een volledige dag vol voetbalplezier

-Intensieve trainingssessies onder begeleiding van ervaren trainers

-Een heerlijke sportlunch om energie bij te tanken

-Een uniek kijkje in de trainingsmethoden van FC Groningen

-De kans om vrienden te maken met dezelfde passie voor voetbal

-Een FC Groningen voetbal ter waarde van €19,95 om thuis verder te trainen

Het thema van FC Groningen On Tour op 1 mei sportpark de Groenenberg Glimmen (gastheer v.v. Glimmen) is dribbelen en passeren als Luciano Valente!

Aanmelden kan via: https://trainenalseenprof.fcgroningen.nl/product/on-tour/