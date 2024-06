Handhavers willen graag contact met inwoners met suggesties en klachten

Door: Redactie

Begin juni is de gemeente Groningen begonnen met een proefproject van drie maanden in Haren. Tijdens dit project willen de gemeentelijke handhavers meer in contact komen met inwoners. Hierdoor kunnen zij mogelijk sneller reageren op overlast, met als doel dit te beperken. Elke woensdagochtend kunt u in het voormalig gemeentehuis in Haren tussen 09.00 en 12.00 uur langskomen. Om een gesprek aan te gaan, maar ook om eventuele ergernissen te delen.

Verder zijn de handhavers van maandag tot en met donderdag overdag in Haren aanwezig en op vrijdag ook ‘s avonds. In een persbericht zegt de gemeente: “Zie je hen lopen en heb je vragen of opmerkingen, benader hen dan. Hopelijk neemt door hun aanwezigheid de overlast af. Maar daarvoor hebben zij ook jou als inwoner nodig.”