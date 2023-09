14 september opname talkshow Tafel van Haren met Dominique Haddering

Door: Redactie

Donderdag a.s. 16.00 uur is er weer een opname van de talkshow Tafel van Haren van Haren de Krant.

De opname vindt plaats in de Dickensroom in de bibliotheek. Gasten zijn Dominique Haddering (pakketbezorger die afscheid neemt van Oosterhaar) en Gert Bruns, die onlangs horecabedrijf Astoria van de hand deed. Ook is er aandacht voor het boek over oud Haren dat is geschreven door historische vereniging Old Go. Verder live muziek van Johannes van Timmeren en een snelsonnet van Wim Overweg.

Publiek is welkom. De show wordt vanaf ongeveer 20 september via Spotify verspreid. Er komt dan ook een link op deze homepage.