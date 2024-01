25 januari: Maatschappelijke Beurs Eelde

Nieuws:

Door: Redactie

MatchMakers Noord is een maatschappelijke vrijwilligersorganisatie, die bestaat uit 13 enthousiaste vrijwilligers. Hun naam ontlenen zij aan het werk dat wij doen: het ‘matchen’ van vragen van maatschappelijke organisaties met aanbod van ondernemers. Dat doet men sinds 2016. Ton Jansse: “Op onze beurs zijn alle maatschappelijke organisaties en ondernemers in Haren en Tynaarlo welkom.

De bezoekers worden na de ontvangst toegesproken door de Groningse wethouder Carine Bloemhoff over het belang van verbinding in de lokale samenleving. De bezoekers gaan daarna op de veilingvloer met elkaar in ‘speeddate’-gesprekjes op zoek naar een mogelijke match. Een match is een succesvolle verbinding met gesloten portemonnee tussen een vraag van

een maatschappelijke organisatie en een aanbod van een ondernemer met advies, training, spullen, helpende handen of faciliteiten. Van elke match maken wij een foto. Deze plaatsen wij met naam en toenaam van beide partijen op onze website: een mooie PR voor de ondernemer.” Wie dit wil meemaken kan zich aanmelden via: www.matchmakersnoord.nl Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar: info@matchmakersnoord.nl