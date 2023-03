26 maart Passieconcert in Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

Noordlaren Muziek presenteert zondagochtend 26 maart 2023 het Passieconcert, aanvang 10.30 uur, Bartholomeuskerk

Op zondag 26 maart 2023 klinkt het jaarlijkse passieconcert van Noordlaren Muziek met opnieuw de hoofdrol voor het uit zes zangers en zeven instrumentalisten bestaande muzikaal ensemble Consequens onder leiding van Han Warmelink.

Passiemuziek heeft het lijden en sterven van Jezus als uitgangspunt. Zulke muziek vinden we in alle genres: van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach

tot het Nederlandse muzikaal-bijbelse evenement The Passion. In onze traditie presenteren wij jaarlijks prachtige, minder bekende passiemuziek.

Ditmaal brengt Consequens met 6 zangers en 7 instrumentalisten een passieprogramma waarin Heinrich Schütz centraal staat. Deze componist leefde ongeveer 100 jaar voor Bach en was in meerdere opzichten zijn wegbereider. Rondom hem staan vier andere componisten, onder wie de grote Bach, van wie ook muziek ten gehore wordt gebracht.

Muzikaal ensemble Consequens

onder leiding van Han Warmelink

met passiemuziek van Heinrich Schütz

en enkele tijdgenoten

Zondagochtend 26 maart 2023, 10.30 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 15,00. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

inclusief een kop koffie/thee na afloop in het

tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

Kaarten bestellen op de site van Geboekt in Haren. Ga naar:

https://www.geboektinharen.com

Zie ook onze website

www.noordlarenmuziek.nl