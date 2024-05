Aanleg glasvezel in Haren; hoe zit dat precies?

Door: Sales

KPN werkt op dit moment aan de aanleg van glasvezel in Haren. Het bedrijf heeft zich als doel gesteld om in 2026 op 80% van alle adressen in Nederland snel internet mogelijk te maken met glasvezel. De kabel wordt trouwens ook gebruikt voor telefonie. Gebiedscoördinator Joeri Munier van KPN merkt dat in Haren mensen zich soms zorgen maken over het graafwerk in hun tuin. Een goede reden om iets meer over dit project te weten.

Twee informatiebijeenkomsten in Haren ten spijt weten veel mensen niet precies wat er gaande is. Men ziet wel dat er trottoirs worden opengelegd en dat er sleuven worden gegraven, waar vervolgens oranje kabels in worden gelegd. Vanaf de straat wordt ook een sleuf gegraven naar de gevel van de woningen en juist daarover bestaan dus enige zorgen, vooral bij mensen met nette tuinen. In een persbericht zegt KPN: “KPN doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De straat wordt opengemaakt en ook weer netjes dichtgemaakt als de werkzaamheden klaar zijn. Dat geldt ook voor de oprit als die open moet om de glasvezel naar de voordeur te leggen. Om schades zoveel mogelijk te beperken, heeft KPN een opleidingsprogramma.” Jan-Jaap van Soest, programmamanager Kwaliteit en Veiligheid bij KPN: ”In Nederland is een opleiding voor mensen die graafwerk verrichten. Wij hebben voor elke stap in het graafproces een opleiding We leiden onze hoofdaannemers op en zij zijn weer de opleiders van de mensen die het werk uitvoeren.”

En wat als er toch schade is?

Senna Zijlstra projectmanager in Haren: “Snel reageren en de situatie oplossen. Dat is het enige wat we kunnen doen.“

Bij schade wordt alles genoteerd. De oorzaak, soort leiding of kabel en het type werkzaamheden waarbij de schade is veroorzaakt.

Zijn er kosten aan verbonden?

De vraag of er kosten zijn verbonden aan de aanleg van glasvezel wordt door gebiedscoördinator Joeri Munier stellig beantwoord: neen. Hij legt uit dat KPN zelf belang heeft bij de aanleg van glasvezel, omdat men pas daarna de ouderwetse telefoonkabels (koper) buiten gebruik kan stellen. Het onderhoud van de die oeroude koperkabels kost veel geld en verbindingen van koper zijn voor de meeste internetgebruikers te traag. Het eigen belang van KPN maakt dus dat de aanleg gratis is. Mocht men helemaal geen diensten van KPN afnemen, dan kunnen andere aanbieders gebruik maken van de nieuwe glasvezelkabel. Een uitzondering hierop is ZIGGO, omdat die alleen gebruik wenst te maken van haar eigen bekabeling die reeds in de grond ligt.

Moet je klant worden van KNP?

Ook deze vraag wordt door Munier eenduidig beantwoord: neen. De aanleg van de glasvezel levert geen enkele verplichting naar KPN op.

Als je dit project dus zou moeten samenvatten kun je zeggen dat straks heel Haren gebruik kan maken van glasvezel (al dan niet via KPN) en dat daarvoor enige overlast op de koop toe genomen moet worden. Schade aan tuinen is niet te verwachten en mocht die toch ontstaan, dan wordt deze door KPN in kaart gebracht en vergoed.