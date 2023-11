Actueel: Met honden zoeken. Bejaarde vrouw (84) uit Haren sinds zaterdagavond vermist (met updates)

Door: Redactie

De politie zoekt naar de 84-jarige vrouw, die zaterdag 18 november om 22.00 uur voor het laatst is gezien aan de Vondellaan in Haren. Ze heet Grietje Katuin. Deze informatie heeft de politie vrijgegeven.

Van haar ontbreekt sindsdien elk spoor.

Signalement

-Halflange roze jas

-Grijs haar

-Donkere ogen

-Mogelijk nachtjapon onder haar jas aan

-Ze is te voet

Wie heeft tips? Meld ze aan de politie 0900-8844 of indien urgent 112.

Update 18.20u: zojuist is een eenheid met zoekhonden aangekomen op het Transferium, meldt rtvn. Er wordt dus gezocht met honden. Locatie nog niet duidelijk.

Update 18.50u: Het gaat om Reddingshondengroep Drenthe.

Update 21.30u: in de omgeving van de Vondellaan wordt nog steeds gezocht met honden, zo vernemen wij van buurtgenoten. Zonder resultaat. Uitkijken blijft het devies. Kijk ook in uw tuinen of schuurtjes.

Update 21.50u: naar wij vernemen van buurtbewoners is er geen politie meer aanwezig. Of er nog wordt gezocht is ons niet bekend.

Update 22.15u: in de vijver bij de Warmoltslaan is vanavond gezocht, doch is de vermiste dame niet gevonden.



Foto: 112 Groningen/Haren de Krant Sander Bolhuis