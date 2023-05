Nieuws:

Door: Redactie

Outdoor Bootcamp (GRATIS) Zondag 4 juni, 10:30u, iedereen mag meedoen! Bootcamp, Running, HIIT, samenwerken en Core, komen allemaal samen in deze Next Level Workout. We gaan zelfs in het bos aan de slag! Je kunt je aanmelden via telefoon 050 534 00 02 of bij onze balie! Mailen mag natuurlijk ook. info@bodyfitharen.nl