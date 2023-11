Advertentie: Uitnodiging inloopbijeenkomst Polders Oosterland Lappenvoort 2023

Door: Sales

Dinsdag 28 november 2023

19.00 uur – 21.00 uur

Herberg van Hilbrantsz (Hoofdweg 90, 9761 EK Eelde)

Prolander presenteerde in juni het eerste Voorlopig Ontwerp voor Polders het Oosterland en Lappenvoort aan de omgeving. Tijdens de aanstaande inloopbijeenkomst praten we u graag bij, dit keer over het bijgestelde Voorlopig Ontwerp voor het plangebied.

We vertellen wat er is gebeurd met de ontvangen feedback over landschap, cultuurhistorie, archeologie en de wandel-, fiets en ruiterpaden. Verder hebben we met diverse eigenaren en grondgebruikers keukentafelgesprekken gevoerd.



We informeren u tijdens de inloopbijeenkomst over de verdere technische uitwerking van het toekomstbestendig watersysteem. Net als bij de vorige inloopavond kunt u suggesties doen voor een optimale inrichting van het gebied. Uw opmerkingen en suggesties helpen ons na de inloopbijeenkomst het definitieve plan te schrijven.

Prolander nodigt u uit voor deze inloopbijeenkomst om samen de plannen te bespreken.

Meer informatie over het project vindt op https://tinyurl.com/project-POL of door onderstaande QR-code te scannen. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Meer in Balans via https://tinyurl.com/nieuwsbrief-MIB.