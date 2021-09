Advertentie: Uitnodiging wandeltocht Polders Oosterland en Lappenvoort. Denk mee met de experts!

Door: Redactie

Prolander organiseert op zaterdag 25 september een wandeltocht in Polders Oosterland en Lappenvoort. Op verschillende punten langs de route staan experts op het gebied van water, natuur en cultuurhistorie. Zij nemen u mee in het verhaal van de Polders. Prolander gaat graag met u in gesprek, want uw gebiedskennis is van harte welkom. Heeft u specifieke ideeën om de natuur te versterken? Langs de route zijn meerdere punten waar u een idee of mening kunt achterlaten.

Gebiedsinrichting

De provincies Groningen en Drenthe werken samen aan een inrichtingsplan voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in Polders het Oosterland en Lappenvoort. Deze polders bestaan uit circa 370 hectare en liggen ten zuiden van het Paterswoldsemeer, in het grensgebied van beide provincies. Het gebied is onderdeel van de zogenaamde ‘laagveengordel’ ten zuiden van de stad Groningen en vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de NNN-gebieden in de Drentse Onlanden, rond de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeergebied. Om de natuur in het gebied goed te laten functioneren zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het peilbeheer.

Uw inbreng

In opdracht van de Provincie Groningen en Drenthe werkt Prolander aan de voorbereiding van de inrichting van de Polders als natuurgebied. Er lopen onderzoeken naar het grond- en oppervlaktewater, de bodemopbouw en de ecologie in het gebied. Met hulp van gebiedspartners en externe experts brengen we oplossingsrichtingen, kansen en risico’s in kaart. Maar ook uw inbreng is belangrijk. Welke mogelijkheden en kansen ziet u in het gebied?

Praktische informatie

De wandelroute is circa 5.5 km lang en gaat over onverharde paden. Helaas is de route daarom niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel of scootmobiel zitten. Deze mensen kunnen de informatie bij het startpunt verkrijgen.

De volledige uitnodiging met wandelroute kunt u vinden op de website van Meerschap Paterswolde: https://www.meerschap-paterswolde.nl/werkzaamheden-paterswoldsemeer

Datum: 25 september 2021

Tijd: Tussen 13.00 uur en 14.30 uur kunt u starten met de wandeltocht

Locatie: Parkeerplaats Landgoed Lemferdinge

E-mail: n.faber@prolander.nl

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Polders Oosterland Lappenvoort? Meld u aan voor de nieuwsbrief op de website van Meer in Balans (zie hierboven genoemd).