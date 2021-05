Advertentie: Winactie voor Moederdag bij Holiskin en Bistro Heerlijk. Meedoen kan tot 7 mei 23.59 uur!

Door: Redactie

Holiskin en Bistro Heerlijk hebben één ding gemeen: beide bedrijven worden gerund door hardwerkende moeders: Wendy Berends en Daphne de Haan. Juist om die reden hebben ze een win-actie bedacht voor moeders in Haren en omgeving. Je hoeft er niet veel voor te doen om kans te maken op een Moederdag Pakket.

Het Moederdag Pakket bestaat uit een Brunch Box van Bistro Heerlijk, gevuld met broodjes, gekookt ei, beleg, yoghurt met vers fruit en granola, cookies en verse jus d’orange. Verder zit er een waardecheque in voor een Holiskin Essential 60 in. Dat is een gezichtsbehandeling van 60 minuten, die persoonlijk op jouw huid wordt afgestemd.

Wil je weten hoe je kunt meedoen (tot 7 mei 23.59uur)?

Kijk dan snel op:

https://www.facebook.com/271756262859331

https://www.facebook.com/176274092485254/