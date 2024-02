Advertorial: ‘Ik ben weer in beweging gekomen!’

Door: Sales

Wie regelmatig beweegt voelt zich goed. Je lijf wordt soepeler, sterker en minder vatbaar voor overgewicht en ziektes. En ook je hersenen blijven langer gezond. Klaas uit Groningen weet er alles van. Hij is de vijftig gepasseerd, bepaald geen fan van sport en niet meer zo fit als vroeger. Bekaf na een korte wandeling, moeite met tillen van de boodschappen en vooral ’s avonds erg lusteloos. Totdat hij personal trainer Menno Mulder inschakelde.

‘Menno heeft ervoor gezorgd dat ik weer in beweging kwam. Dat is op zich een wonder te noemen, want ik ben niet echt fan van sporten. Toch voel ik me nu sterker en fitter dan ooit.’ Wekelijks traint Klaas in de tuin achter zijn huis, omdat hij zich niet thuis voelt in een sportschool. ‘Het is fijn dat Menno bij mij thuiskomt. Bovendien voelt het als een goede stok achter de deur om gemotiveerd te blijven.’

Positief

Menno traint het liefst bij mensen thuis. ‘Daar voelt iedereen zich het meest op zijn gemak. Dat is belangrijk, want bewegen moet plezierig zijn.’ De training is heel persoonlijk en positief, want gericht op wat iemand kan en wil bereiken. ‘Ik kijk naar iemands kracht en gebruik dit als uitgangspunt voor de trainingen. Om vooruitgang te boeken voeg ik regelmatig nieuwe onderdelen toe. Zo blijft het niet alleen afwisselend, maar wordt het hele lichaam getraind.’

Seniorensport

Dat iemand zich gezond voelt vindt Menno belangrijker dan fysieke resultaten. Daarom heeft hij een specialisatie gedaan in de seniorensport. Voor vijftigplussers richt hij zich vooral op vitaal en zelfredzaam blijven. ‘Bewegen moet plezierig zijn, op je eigen manier en je eigen niveau en wat jij nodig hebt. Zo begeleid ik iedereen naar een gezondere levensstijl. De attributen die ik voor een training meeneem sluiten hierbij aan.’

G-trainer

Naast gewone trainingen heeft Menno zich gespecialiseerd in het trainen van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. ‘Sommige noemen me een G-trainer, maar ik zie het meer als trainen met extra aandacht en rust. Soms drinken we voor de training eerst een kopje koffie om bij te praten. En na afloop van de training met een jonge klant speel ik vaak nog een potje FIFA op de spelcomputer.’

Gunnen

Klaas wil inmiddels niet meer anders. Naast trainen adviseert Menno hem ook hoe hij gezonder kan eten en minder stress kan ervaren. ‘Menno is positief, rustig en zeer bekwaam, met af en toe een streng woordje om mij te motiveren. Kortom, hij ziet wat mijn lichaam nodig heeft. Ik gun iedereen een Menno!’

Meer informatie op www.mennomulderpt.nl