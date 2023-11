Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 1 december gaan de afvalbrengstations eerder dicht. De medewerkers hebben ’s middags een teambijeenkomst.

Zowel aan de Duinkerkenstraat als in Vinkhuizen blijft de slagboom na 13:00 uur naar beneden. Ook is er dan geen gelegenheid om klein chemisch afval in te leveren bij de wijkpost in Haren. Vanaf zaterdag 2 december gelden weer de normale openingstijden.