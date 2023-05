Agrarische bedrijven in en rond Haren verenigen zich en zoeken verbinding.

Door: Redactie

Veertien agrarische ondernemers in Haren en omgeving willen middenin de samenleving staan. Daarom hebben zij het platform Groene Ondernemers Haren opgericht. Ze lijken daarmee op zoek te gaan naar het contact met de samenleving om groene doelen te dienen en niet louter agrarische. Vrijdag 19 mei wordt het startschot gegeven in Noordlaren.

In een persbericht zegt men: “Agrarische vereniging Groene Ondernemers Haren, lanceert een platform om het unieke Harense buitengebied te verbinden met burgers, ondernemers en overheidsinstanties. Groene ondernemers Haren (GOH) heeft als doel om de verschillende belangen op agrarisch gebied te combineren en coördineren. De vereniging staat voor landschaps- weidevogel en natuurbeheer, kennisdeling, activiteiten organiseren en de verkoop van streekproducten. De vereniging start met de lancering van de website groeneondernemersharen.nl en het plaatsen van tien informatieve en interactieve borden. De borden laten zien wat de betrokken agrarisch ondernemers doen om met elkaar de flora en fauna in dit unieke gebied in balans te houden.”

Missie

De missie van de vereniging is om samen het landschap dichtbij te houden en het unieke Harense buitengebied te verbinden. Door samen te werken met burgers, ondernemers en overheidsinstanties

als de gemeente, provincie, het waterschap en de politiek, werkt GOH dagelijks aan haar missie.

Samenwerken maakt elkaar sterk

In het persbetricht zegt men verder: “Een persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat iedereen wordt meegenomen in het Harense agrarische buitenleven en dat volgende generaties in dit unieke buitengebied blijven samenwerken. Dat maakt elkaar sterk! Als serieuze gesprekspartner voor ondernemers, burgers en overheden, weet GOH wat er speelt en leeft in de agrarische sector. Met alle kennis en ervaring staat de vereniging voor een duurzame verbinding. Door de vereniging zichtbaar en tastbaar te presenteren, wordt de passie en drive voor het agrarische vak, het landschap, de weidevogels en de natuur gedeeld. Zo grijpt GOH met beide handen de kansen aan om kennis te delen, activiteiten te organiseren en streekproducten te verkopen.”

Trots en toekomstbestendig

“Dat we dit als vereniging met elkaar hebben neergezet maakt me trots”, zegt Luuk Hoenderken,

voorzitter van GOH. “De vereniging wil een sterke toekomstbestendige vereniging neerzetten, waarbij

de agrariërs – naast een gezonde agrarische onderneming – het landschap samen met iedereen op de

lange termijn blijft aankleden en beheren. Met als resultaat dat de flora en fauna van het Harense

buitengebied in balans blijft”.

————————————————————————————————————————————–