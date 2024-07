Aimée Staal is 25 jaar makelaar

Door: Redactie

Op 1 juli rond 9.45 uur kwam makelaar Aimée Staal uit Haren nietsvermoedend terug van haar sportschool toen ze werd verrast door een delegatie van de NVM en haar eigen team. Taart en bloemen maakten er een bijzondere ochtend van. Waarom?

Het is op de kop af 25 jaar geleden dat Aimée Staal werd beëdigd als makelaar en het is een goede traditie dat de overkoepelende organisatie NVM jubilarissen in het zonnetje zet als blijk van waardering voor loyaliteit naar deze club en het beroep. Daarbij werd haar de makelaarsstaf overhandigd, een tastbaar bewijs voor vakmanschap en volharding in het makelaarsvak. Desgevraagd legt een vertegenwoordiger van de NVM uit dat deze organisatie het antwoord was op het afschaffen van de de beëdiging (2001), die vroeger nodig was om het vak te kunnen uitoefenen. Sindsdien kan iedereen zich makelaar noemen. De NVM staat garant voor scholing en ‘huisregels’ waardoor de aangesloten makelaars zich onderscheiden van anderen.

Aimée Staal begon haar loopbaan 25 jaar geleden bij Boelens Jorritsma, verhuisde naar makelaardij Jet Winters in Haren en begon daarna haar eigen kantoor, eerst in de woonkamer van haar eigen huis, nu aan het Felland-Noord. “We zijn een echt vrouwenkantoor”, zegt zij. “Veel mensen kiezen daar bewust voor.” In onze regio is dit vak nog vooral een mannenberoep (in tegenstelling tot de randstad) en daarom valt dit kantoor op. Makelaars hebben in deze tijd veel opdrachten en ook Aimée Staal heeft het druk, een prettige sfeer om haar jubileum te vieren.

De taart werd aangesneden, koffie gedronken en een boeket werd op de vaas gezet. En daarna: aan het werk.