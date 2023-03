Algemeen informatief: De beste tips voor reizen met kinderen 

Door: Redactie

Reizen met kinderen kan een uitdaging zijn. Het is dus belangrijk om te weten wat je moet inpakken, hoe je reizen overzichtelijker kunt maken en hoe je teleurstellingen kunt voorkomen. Met deze handige tips wordt reizen naar Thailand met kinderen gelukkig een fluitje van een cent.

Neem snacks mee

Als je lange afstanden reist, is het belangrijk om voldoende snacks voor kinderen mee te nemen voor de momenten dat je geen eten kunt kopen. Onthoud dat reizen met kinderen tijd en geduld vereist, dus je zult niet om de paar uur willen stoppen om te eten. Stop vlak voor vertrek snacks zoals mueslirepen, chips, crackers en gedroogd fruit in je handbagage. Als je naar het buitenland reist, neem dan ook wat bekende lekkernijen mee, zoals chocolade of gummibeertjes voor die momenten waarop reizen gewoon te moeilijk is.

Breng speelgoed mee

Als je met kinderen reist, zorg er dan voor dat je kleurboeken en kleurpotloden meeneemt. Er zijn nu veel verschillende reisvriendelijke opties die maar weinig ruimte innemen in je bagage. Deze kunnen helpen kinderen bezig te houden tijdens lange vluchten of autoritten, wat altijd een bonus is als je met kinderen reist. Overweeg om ook een kleine puzzel mee te nemen voor onderweg. De meeste reispuzzels worden geleverd in magnetische reisvriendelijke dozen, en ze zijn geweldig om eruit te halen als je de tijd wilt doden. Je kunt ook puzzel-apps downloaden om het aantal in te pakken items te minimaliseren.

Pak op tijd in

Probeer niet op het laatste moment in te pakken als je met kinderen reist! Pak je bagage minstens een week voor vertrek in, een eerste pakket met alles wat je denkt nodig te hebben. Zorg ervoor dat je het weer van je bestemming controleert, zodat je de juiste items inpakt. Voeg de komende dagen items toe of schrap ze als je eraan denkt. Op deze manier inpakken geeft je een buffer om die vergeten items op het laatste moment te vermijden, zodat je kunt zien wat werkt, maar vooral wat niet werkt voor reizen met kinderen.

Maak je kinderen enthousiast

Overweeg om voor je reis films te kijken of boeken over je bestemming te lezen, zodat je kind enthousiast wordt over je reis. Door reisgerelateerde boeken te lezen of een film te kijken die zich afspeelt in het land van bestemming, kun je hen vertrouwd maken met de omgeving om zich op hun gemak te voelen tijdens het reizen. Het vinden van reisboeken met foto’s en kaarten van je bestemming is een geweldige manier om je kinderen enthousiast te maken.

Pak een noodpakket in

Voordat je met kinderen reist, kun je overwegen een noodpakket voor je kind te maken met alles wat je tijdens de reis nodig hebt. Een noodpakket moet pleisters, allergiemedicatie, zonnebrandcrème, antibacteriële doekjes, enz. bevatten. Deze set moet in je handbagage worden opgeborgen, zodat je er tijdens het reizen gemakkelijk bij kunt. Een goede tip voor reizen naar het buitenland is om elk item te labelen met de naam van je kind als het kwijtraakt.