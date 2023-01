Algemeen informatief: Wat kun je allemaal doen in Haren?

Door: Redactie

Haren is een middelgroot dorp dat gelegen is in de provincie Groningen. Het ligt ten zuiden van de Stad Groningen en je fietst binnen een half uurtje van het dorp Haren naar het bruisende centrum van de stad Groningen. In de omgeving van Haren heb je veel verschillende mogelijkheden om een paar nachtjes vakantie door te brengen. Van basic kampeerplaatsen met tenten en een kampvuur tot zeer luxe hotels met vloerverwarming, LED verlichting en een bubbelbad en alles ertussen in. Maar wat is er eigenlijk allemaal te doen in Haren en de nabije omgeving? In onderstaande blog krijg je meer informatie over bezienswaardigheden en activiteiten in Haren en de directe omgeving van Haren.

Wandelen in Haren

Als je van wandelen houdt ben je in Haren aan het juiste adres. Vanuit Haren kun je veel verschillende soorten prachtige wandelroutes volgen. Zowel voor de geoefende wandelaar als voor de recreatieve wandelaar zijn erg heel erg veel mooie routes die je kan volgen. Ook met kinderen is het leuk om de kortere routes door de prachtige natuur van Haren en omgeving te bewandelen. Je kan bijvoorbeeld een rondje wandelen om het Hoornse diep. Of je kunt bijvoorbeeld in de mooie natuur richting nabij gelegen plaatsen Ommen en Glimmen gaan wandelen. Na een pauze in één van de dorpen kun je via een andere route weer terug naar je verblijfplaats in Haren wandelen.

Bezienswaardigheden in Haren

Misschien houd je niet zo van wandelen maar vind je het wel leuk om meer over de geschiedenis en de cultuur van Haren te weten te komen. In dat geval is het natuurlijk altijd leuk om een aantal bezienswaardigheden te gaan bezoeken. Als je dit leuk vindt dan moet je in Haren zeker een kijkje gaan nemen bij de Hortus Botanicus Haren. In de prachtige Chinese tuin, Rotstuin en in de Engelse tuinen kijk je een hele dag lang je ogen uit. Als je van het water houdt zijn de Hoornseplas en het Paterwoldesemeer een echte aanrader. Je kan hier ook een bootje huren om de natuur in de omgeving van Haren eens vanaf het water te bekijken.

Eten in Haren

Veel mensen vinden het leuk om tijdens hun vakantie ook een keertje uit eten te gaan. Natuurlijk kan je dan als je in Haren verblijft naar de nabijgelegen stad Groningen maar ook in Haren zelf kan je prima uit eten. Zo kun je in haren heel veel lekkere vis en zeevruchten eten maar je kan er ook terecht voor heerlijke tapas of de traditionele keuken. Je kan natuurlijk online kijken naar goed restaurant maar informeer ook eens bij de receptie van je hotel naar de leuke plekjes. Vaak weten de bewoners en mensen uit de omgeving de geheime plekjes te vertellen die online nog niet vindbaar zijn. Via deze weg kom je vaak op de bijzondere plekjes die je vakantiebestemming rijk is en die andere ´toeristen´ nog niet hebben ontdekt. Het is natuurlijk ontzettend leuk om op deze manier als toerist in eigen land weer nieuwe bijzondere plekken te ontdekken.