Appartementen bij Bradetunnel inmiddels bewoond

Door: Redactie

De 31 appartementen van Woonborg bij de Bradetunnel en het NS Station, zijn sinds juli volgestroomd met huurders. Vandaag komt wethouder Rik Niejenhuis van de gemeente Groningen het complex officieel openen. Of liever gezegd, hij komt het bouwproces afsluiten.

Jannet Bonnema van Woonborg zegt: “Dit deel van het station was jarenlang in ontwikkeling. Het had een lange aanloop voordat we aan de slag konden. Bij het project waren naast de gemeente en de bouwkundigen ook de omwonenden en ProRail betrokken. We sluiten het project af met onder andere wethouder Rik Niejenhuis, bewoners en omwonenden. We zijn trots op dit project.”

Op deze locatie stond voorheen de bekende (en bij sommigen de beruchte) ‘Walstroflat’.

foto: Impressie van Het Perron.