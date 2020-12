Nieuws:

Door: Redactie

Harenaar Arend Karenbeld is op 87-jarige leeftijd overleden.

Hij was een bekende en gewaardeerde verschijning in de atletiekwereld. In Haren was hij betrokken bij ATC ’75 en was tevens coach van zijn dochter Nanette, actief als atlete en bobsleeër. In zijn eigen sportcarrière was Karenbeld succesvol op de 100, 200 en 400 meter.