Auto met een verhaal; De mobiele luchtverkeerstoren van Haren

Door: Redactie

De rode Volkwagenbus met witte streep valt op door de glazen ‘koepel’ op het dak. Wie goed kijkt ziet binnenin apparatuur, een keukenblok en twee stoelen onder het glas. Wat is het verhaal achter dit vreemdsoortige voertuig, dat vroeger op luchthaven Rotterdam was gestationeerd?

“Het is een mobiele verkeerstoren”, zegt eigenaar Wout Peterse uit Haren. “Hiermee voer ik mijn taak als Display Director (DD) uit tijdens luchtvaartshows.” Peterse is vrijwel de enige burger in Nederland die nog bevoegd is om regie te voeren over civiele vliegshows en luchtvaartevenementen, zowel op luchthavens als daarbuiten. Een DD werkt in opdracht van de organisator, zorgt voor het verkrijgen van de vergunningen en wordt dan door de Minister van I&W belast met de veilige uitvoering van het evenement. “Daar hoort bij, dat je tijdens de vliegshow toezicht houdt, samen met de luchtverkeersleiders en een veiligheidscommissie. Als er geen verkeerstoren aanwezig is, zoals bijvoorbeeld in Oostwold, dan fungeert deze auto als mobiele verkeerstoren om het luchtverkeer te leiden.” In augustus staat Peterse met de wagen in Vlissingen tijdens ‘Rescue Zeeland’. Daar is ook geen verkeerstoren aanwezig.

Uitrusting

De auto uit 1982 is uitgerust met o.a. een seinlamp (mocht het radioverkeer uitvallen), luchtvaartzenders, radar, radiopeiler, meteostation en eigen wifi. Er is radiocontact met vliegers, maar ook met mensen op de grond. De auto is tot 2020 gebruikt als reserve verkeerstoren op Rotterdam Airport. Wout Peterse zoekt nog een (winter)stalling voor dit voertuig. Reacties kunnen naar wout.peterse@gmail.com.

Niet vrijblijvend

Wout Peterse doet dit werk uit passie, meestal onbezoldigd. Maar vrijblijvend is de functie allerminst. Hij zegt: “Het kost veel tijd om een evenement voor te bereiden, omdat de regelgeving ingewikkeld is.” Kostbaar is het door aanschaf van apparatuur, maar ook het volgen van trainingen in het buitenland; een DD moet voldoende opgeleid zijn en ervaren blijven. Wout: “Deze taak legt een grote verantwoordelijkheid op je. Soms vraag ik me weleens af: moet ik het nog wel doen? Maar het is te leuk om ermee te stoppen.”

De DD zelf

Wie is deze Wout Peterse om deze unieke taak te kunnen vervullen? Hij was vroeger brandweervrijwilliger en luchtvaartondernemer, is nu beleidsmedewerker bij Veiligheidsregio Groningen, adviseur voor enkele luchthavens en gaat nog wekelijks de lucht in als vlieginstructeur voor de NNAC in Eelde. Je zou kunnen zeggen dat verschillende banen en passies perfect samenkomen in zijn werk als DD en daarvoor staat die opvallende rode auto symbool. Geen rolstoelbus, zoals veel mensen denken, maar een heuse mobiele verkeerstoren in Haren.