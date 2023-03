BBB ook de grote winnaar in waterschap Hunze en Aas

Nieuws:

Door: Redactie

Waterschap Hunze en Aas, waar de voormalige gemeente Haren onder valt, meldt dat ook bij hen BBB de winnaar van de verkiezingen is geworden.

BBB heeft de meeste stemmen ontvangen en komt met zes zetels in het algemeen bestuur, gevolgd door Water Natuurlijk met vijf zetels. Bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2019 was de opkomst 52,3 procent. De opkomst in 2023 is met 58,1 procent fors hoger. Van de partijen die zich voor het eerst verkiesbaar hebben gesteld, heeft naast BBB ook Groninger Belang een plek in het algemeen bestuur weten te bemachtigen (twee zetels). 50PLUS en AWP voor water, klimaat en natuur hebben hun zetels verloren en keren niet terug in het nieuwe bestuur.

Zie voor meer informatie en de zetelverdeling het nieuwsbericht op de website: https://www.hunzeenaas.nl/voorlopige-verkiezingsuitslag-bekend/