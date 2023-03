Bomen geplant in groen bewonersproject

Door: Redactie

Aan de Onnerweg is afgelopen zaterdag een begin gemaakt met de groene inrichting van de voormalige entree van Sportpark Onnerweg.

Deze actie maakt deel uit van het plan dat buurtbewoners destijds bij de gemeente hebben ingediend om de Onnerweg (en met name dit kale veldje) groener te maken, met ruimte voor biodiversiteit. In eerste instantie leek het plan te sneuvelen vanwege gemeentelijke bezwaren (het zou niet passen in het straatbeeld). Maar na publicaties in Haren de Krant en extra aandacht voor de intenties van de buurtbewoners heeft de gemeente haar visie herzien. Wethouder Mirjam Wijnja was aanwezig om symbolische hulp te bieden bij het planten.