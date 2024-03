Bouwproject Raadhuisplein: in mei komt er beweging in, oplevering 2028

Door: Sales

Het gonst in Haren. Het is al zo lang stil rond het bouwproject op het Raadhuisplein (appartementen, horeca, supermarkt). Er wordt beweerd dat Aldi is uitgestapt uit dit project. En hoe moet het met de bomen? Tijd om Sjoerd Dijs van projectontwikkelaar Explorius te vragen hoe het zit.

Foto: website Explorius

Volgens Sjoerd Dijs komt er naar verwachting in mei beweging in het project en zullen er informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor omwonenden. Die zijn bedoeld om mensen weer bij te praten, omdat het bouwplan op onderdelen (alweer) is aangepast na tussenkomst van de Raad van State en bezwaarmakende omwonenden. Het bestemmingsplan was inmiddels aangepast dus die hobbel is genomen. Dijs zegt dat het spel weer op de wagen kan als de gemeente het laatste ontwerp daadwerkelijk goedkeurt en ook de gewijzigde financiële afspraken kunnen worden bekrachtigd.

Aldi

Dit betekent dat het bouwplan voor 25 appartementen, horeca en supermarkt Aldi (met eigen parkeerkelder) weliswaar in gewijzigde vorm, maar zeker zal doorgaan. Ook de geruchten dat Aldi zich zou hebben teruggetrokken spreekt Sjoerd Dijs tegen. “Aldi zit nog gewoon in het plan”, zegt hij.

Naar eigen zeggen is de moed hem ondanks het lange wachten niet in de schoenen gezonken. Sterker, hij heeft het idee dat er nu weer schot in de zaak komt. Overigens kan hij niet precies aangeven wat er nu gebeurt met de bomen, waarover ophef was ontstaan omdat deze moeten worden geveld, waarbij de gemeente elders nieuwe bomen zal planten.

Leegstand en loyaliteit

Dat Aldi binnenboord blijft is voor centrummanager Daphne de Haan een positief signaal. Ze is bezorgd over de leegstand in Haren: “Ik heb het gevoel dat nog niet iedereen ervan is doordrongen dat een winkelcentrum alleen kan bloeien als mensen loyaal zijn en daar hun inkopen doen. Het dorp wordt zeer gewaardeerd en is eigenlijk onmisbaar in Haren, maar als het publiek te vaak elders of online koopt, gaat het niet de goede kant op. En Haren heeft zoveel te bieden. ”

Wat bouwt men?

Op de eigen website zegt Explorius: “Het gebouw biedt straks plek aan 25 luxe, levensloopbestendige appartementen. Deze zijn geörienteerd op het Raadhuisplein, Brinkhorst, Haderaplein en de patio. Tijdens de bouw wordt het gebouw voorzien van baksteen, houten kozijnen en fraaie details. Achter de bijzondere gevel realiseren we royale appartementen met een grootte van circa 95 tot 175 m2, allen voorzien van een ruim balkon of dakterras. Op de derde en vierde verdieping komen twee penthouses van 190 m2 en twee penthouses van een ruime 270 m2 groot. Elk appartement beschikt over ten minste één eigen parkeerplaats in de parkeergarage en een afzonderlijke berging

De woningen zijn uitermate geschikt voor mensen die de reuring van het dorp zoeken en ruim willen wonen. Daarbij is het prettig dat het onderhoud wordt verzorgd door de VVE en je dus nooit ergens alleen voor staat. Je komt makkelijk in contact met andere bewoners en sociale controle vergroot het gevoel van veilig wonen. Hier woon je straks comfortabel, zorgeloos en ruim in hartje Haren.”

De bouw zou kunnen starten in 2026 en de oplevering zou dan in 2028 zijn. Ook voor ontwikkelaarsbegrip is de doorlooptijd van dit plan extreem lang, zegt Dijs. In 2014 waren immers al de eerste verkenningen voor het bebouwen van het Raadhuisplein.



De redactie heeft ook navraag gedaan bij de gemeente en bij Aldi en op hun antwoorden wordt nog gewacht.