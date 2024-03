Bram van Tol: Optimisme als wapen tegen Alzheimer

Door: Redactie

In 2016 merkte Bram van Tol dat hij soms de draad kwijtraakte. Vooral als hij in de RK Nicolaaskerk tijdens vieringen het orgel bespeelde en soms het overzicht kwijt raakte. Als tenor in Toonkunstkoor Bekker overkwam hem hetzelfde. Achter beide passies zette hij daarom een punt. Nu, acht jaar later weten hij en zijn vrouw Marian precies wat er aan de hand is: de ziekte van Alzheimer.

Registreren

Twee keer per week gaat Bram naar het Odensehuis in Groningen, waar hij met andere ouderen met beginnende dementie de dag doorbrengt. “Ik ben daar onder gelijkgestemden en het doet me goed om daar te zijn”, zegt Bram. Als docent en conrector van het Zernike College was hij eraan gewend altijd van alles te registreren en een goed overzicht te houden over zijn informatiebronnen. In die baan bewoog hij zich soepel tussen allerlei soorten mensen, leerlingen en ouders. Die ervaring en vaardigheden komen hem nu van pas. Hij zegt: “Ik heb houvast als ik dingen registreer in mijn dagelijks leven. Anders zou het er chaotischer aan toe gaan. En mijn vrouw Marian is een enorme steun. Zij draait nu aan de knoppen. We zijn altijd al een goed team geweest, maar nu ben ik op haar aangewezen.”

Lees het hele interview in Haren de Krant, verspreiding van 26 maart t/m 4 april.