Brand in Glimmen

Door: Redactie

Donderdag rond 13.20 uur is brand ontstaan in een loods aan de Meentweg in Glimmen, nabij de groenbedrijven aldaar. Er was veel rook. De brandweer van Haren is met spoed naar de plaats van de brand gereden.

Het betrof de loods van een hoveniersbedrijf. Eén persoon moest worden gecontroleerd door ambulancepersoneel, omdat hij veel rook binnenkreeg. Voor het blussen kreeg de brandweer hulp van de brandweer van Drenthe en er werd een hoogwerker ingezet.

Foto’s: 112Groningen / Haren de Krant