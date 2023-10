Door: Redactie

In de nacht van zaterdag op zondag zijn vandalen op bezoek geweest op sportcomplex De Koepel aan de Scharlakenlaan te Haren. De brandweer ging met spoed ter plaatse.

Daar is een voetbaldoel in brand gestoken waarbij ook een stuk van het kunstgras is beschadigd.

Getuigen kunnen hun melding kwijt bij de politie op 0900-8844.