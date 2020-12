Brandweer belde aan: ‘Is hier brand?’

Door: Redactie

Een merkwaardige situatie deed zich woensdagavond voor aan de Nieuwlandsweg in Haren. Het alarmnummer was gebeld, omdat er ‘ergens’ aan deze weg brand zou zijn nabij een bepaalde woning.

Bij aankomst zag de brandweer geen brand, maar er was wel een brandlucht te ruiken. Brandweermensen hebben bij enkele huizen aangebeld om te controleren of daar wellicht brand was (geweest). Eén van de bewoners zegt erg verbaasd te zijn over de gebeurtenissen. Ook bij hem werd aangebeld. Uiteindelijk heeft het onderzoek niets opgeleverd en kon de brandweer terug naar de kazerne.



Foto: 112 Groningen / Haren de Krant Ruben Huisman