Door: Redactie

In een woning aan de Magnoliahof in Haren werd gas geroken en daarop is de brandweer gebeld. Die kwam dinsdagochtend ter plaatse en heeft metingen verricht.

Een ernstige situatie was het niet, maar uit voorzorg is de hoofdkraan dichtgezet. De brandweer kon weer inrukken, waarna een installateur naar de woning kwam om de aansluiting van het gasfornuis te repareren.

Foto: Sander Bolhuis 112 Groningen/Haren de Krant