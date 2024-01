Broodje met … Edward van de Vendel Schrijver landelijk poëziegeschenk 2024

Nieuws:

Door: Redactie

Schrijver-dichter-vertaler Edward van de Vendel (59) schreef het landelijk poëziegeschenk 2024. Op donderdagmiddag 25 januari komt hij naar Haren om tijdens een ‘Broodje met …’ te vertellen over deze bundel en over zijn werk. Het centrale thema van de Poëzieweek 2024 is ‘thuis’. Het huis van de poëzie bestaat uit meer dan louter bakstenen. Dichters bouwen huizen uit herinneringen, geuren en kleuren. Ze beschrijven de huizen van onze jeugd en de straten van onze dromen. Ze schrijven hun gedichten op een hoekje van onze keukentafel en turen naar de schilderijen aan onze muren. De mooiste woorden ontspruiten vaak op de plek waar we ons het meest thuis voelen.

Het ‘Broodje met …’ is met ingang van dit jaar teruggekeerd naar de oude locatie: de Forum bibliotheek Haren aan de Brinkhorst 3 (13.30-14.30 uur; andere aanvangstijd dan gebruikelijk).

Edward van de Vendel was basisschoolleerkracht voordat hij in 2001 fulltime ging schrijven. Hij schrijft romans voor kinderen en jongeren, poëzie, non-fictie en prentenboeken. Hij was initiatiefnemer van de series Slash (jeugdboeken gebaseerd op het leven van bijzondere jongeren), Querido Glow (boeken voor jongeren met LHBTQIA+hoofdpersonen) en Tijgerlezen (boeken voor kinderen die net beginnen met lezen of niet van lezen houden), van Vuurland en van het online literair magazine Eurostory. Daarnaast vertaalt hij kinderboeken, waaronder de bekende serie De waanzinnige boomhut van Andy Griffiths en Terry Denton (Lannoo). Hij kreeg voor zijn oeuvre de Anna Blaman Prijs 2019 (driejaarlijkse literatuurprijs van de stad Rotterdam) en zijn boeken werden bekroond met de Gouden Griffel, de Zilveren Griffel (14x), de Gouden Zoen/Lijst (beste boek voor jongeren, 4x), de Woutertje Pieterse Prijs (2x), de Boon voor Jeugdliteratuur en hij werd vijf keer genomineerd voor de internationale Astrid Lindgren Memorial Award. Rechten van zijn boeken werden verkocht naar meer dan vijfentwintig landen.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forum bibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Donderdag 25 januari 2024, 13.30-14.30 uur, Forum bibliotheek Haren, Brinkhorst 3, Haren

Entree: € 7,00, inclusief broodje en glas (karne)melk

Aanmelden tot 23 januari kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN; men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.