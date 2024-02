Broodje met … Leendert Joosse ‘Groningers tot slaaf gemaakt in Noord-Afrika’

Nieuws:

Emeritus predikant dr. Leendert J. Joosse promoveerde aan de Groninger Rijksuniversiteit (RuG) op de geschiedenis van Nederlanders overzee. Vorig jaar verscheen van zijn hand “Drie keer verkocht in een vreemd land – Nederlanders in Noord-Afrikaanse slavernij 1600-1800”. Op donderdagmiddag 29 februari vertelt Leendert Joosse over de duizenden Nederlanders die in 17de tot en met de 19de eeuw tot slaaf gemaakt werden door Barbarijse kapers in Noord-Afrika. Hij doet dat tijdens het eerstvolgende ‘Broodje met …’ in de Forumbibliotheek Haren (12.00-13.00 uur) aan Brinkhorst 3 in Haren.

Leendert Joosse is als predikant voor de Geref. Kerk vrijg. in Hasselt begonnen, vandaar naar IJsselmuiden verhuisd en met zijn gezin naar Australië getrokken. In 1984 keerde hij terug naar Nederland, waar hij als kerkhistoricus aan de RuG promoveerde.

Hij verrichtte onder meer onderzoek naar de invloed van Noord-Afrikaanse kapers op de bemanningen van Nederlandse schepen. In die twee eeuwen bezorgden deze zeerovers de Nederlandse gewesten een verlies van 15.000 arbeidsplaatsen. De gevangen genomen Nederlanders werden meermalen doorverkocht. Het blijkt dat slechts een vijfde deel van hen terugkeerde, ondanks inspanningen van verwanten en lokale overheden om hen terug te kopen. Barbarijse staten trokken collectief profijt van het losgeld. Vele tot slaafgemaakten overleden in Noord-Afrika. Een evenwichtige kijk op Barbarijse kapers opent een nieuw venster op een wereld waarin collectief kaper- en staatsbelang zwaarder telde dan het lot van een individu. Joosse gaat in deze lezing in het bijzonder in op de tot slaaf gemaakte Groningers.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Broodje met Leendert Joosse over ‘Groningers tot slaaf gemaakt in Noord-Afrika: hoeveel en waarom?’

Donderdag 29 februari 2024, 12.00-13.00 uur, Forumbibliotheek Haren, Brinkhorst 3, Haren

Entree: € 7,00, inclusief broodjes en (karne)melk

Aanmelden tot 27 februari kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN; men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.