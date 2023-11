Café Friescheveen komt weer op de markt. “Nog even geduld”

Door: Redactie

Het bekende Café Friescheveen aan de Meerweg in Haren staat te verpauperen en onlangs plaatste de Provincie er hekken omheen. Dat riep opnieuw de vraag op of de Provincie het pand weer op de markt gaat brengen, nadat men het als opslagruimte heeft gebruikt bij project ‘open verbinding’ naar het meer.

Heleen Slager van de Provincie geeft antwoord: “U weet dat de provincie Groningen sinds een aantal jaar eigenaar is van voormalig café Friescheveen. Tijdens de werkzaamheden aan de ecologische verbindingszone Meerweg werd het gebouw gebruikt als projectruimte. Nu de werkzaamheden klaar zijn, draagt de provincie Groningen het voormalige café graag over aan een nieuwe eigenaar. In samenwerking met de gemeente Groningen worden momenteel de voorwaarden voor overdracht van het gebouw en het omliggende terrein onderzocht. Dit onderzoek kost tijd. Nu het pand leegstaat, willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom zijn op 8 november 2023 hekken rondom het gebouw geplaatst. Ook blijft er camerabewaking. We begrijpen dat de hekken afbreuk doen aan

het uitzicht, maar veiligheid staat voor ons voorop. Zodra we meer informatie hebben over de nieuwe bestemming van het voormalige café Friescheveen, dan zullen wij dit bekend maken.”



Archieffoto