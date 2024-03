Camping in Onnen deze zomer open

Door: Redactie

In Onnen wordt sinds twee jaar hard gewerkt door Bas van Engeland en Annemieke Vegter. Ze kochten de voormalige, verpauperde camping ‘De Fruitberg’ aan de Dorpsweg in Onnen om deze na jaren van verwaarlozing haar oude functie terug te geven. Al twee jaar zijn ze dag en nacht bezig geweest en beleefden er lief en leed. Moe, maar met onverholen trots en ongebroken motivatie kondigen zij nu de heropening aan in de komende zomer. We keren terug naar ‘De Fruitberg’, die nu ‘Camping de Kleine Wereld’ heet.

Bas en Annemieke hebben alle weertypen meegemaakt: droog weer om flink te kunnen doorwerken en langdurige regen waardoor machines het terrein niet op konden rijden voor het verrichten van grondwerk. Er waren in de natte winters soms mentale dipjes. Hun karakters zijn echter optimistisch, dus tijdens de rondleiding over modderige paden hoor je ze niet vertellen wat er allemaal misging. Integendeel, met een glimlach laten ze het hoofdgebouw met haard, campingwinkeltje en receptie zien.

Spelende kinderen

Ze wijzen op spullen die ze op veilingen kochten, deels gebruikt om de circulaire gedachte; ze laten de douches en badkamers voor hun gasten zien; het zwembad; een natuurlijke wadi en houtsingels die de camping omarmen, met uitzicht over de Onner Esch. “Deze camping zal liefde voor de natuur uitstralen”, zegt Annemieke. “Spelende kinderen in het groen en geen omheinde kampeerplekken. Het wordt een gezinscamping voor tenten, caravans en campers; en natuurlijk zijn er vakantiehuisjes te huur.”

Mooi groen

Volgens het ondernemende stel onderschatten mensen vaak hoeveel werk er zit in het geschikt maken van zo’n terrein voor een camping. Bas: “We hebben veel leidingen en ook glasvezel in de grond moeten stoppen. Maar ook moeten nadenken over de waterhuishouding met greppels, hoge en lage gedeelten.” De verbouw van de vroegere ‘kantine’ is in de eindfase, maar was ook een grote klus waarbij hergebruik van materiaal de norm was. Annemieke tekende voor het interieurontwerp. Bouwers lopen nog af en aan en het loonbedrijf geeft zijn graafmachine de sporen. Lukt het wel om deze zomer open te gaan? Bas en Annemieke knikken eendrachtig. Ja, dat gaat lukken. Het gaat nu erg snel en als straks al die honderden boompjes en struiken die we hebben geplant groen worden…..”Dan wordt het ineens heel erg mooi”, zegt Bas.

Wandelen over hun camping-in-wording is ook wandelen door een heel bewerkelijke droom. Naast dit project hebben Bas en Annemiek twee kinderen en hun gezinsleven mag er niet onder lijden. Er worden binnenkort medewerkers aangenomen die het werk verlichten en de logistiek van de camping wordt straks geregeld door een bevriend stel, Renate en Sigo, met ervaring in dit werk. “Ze brengen veel kennis en ervaring mee”, zegt Annemieke.

Zie: www.campingdekleinewereld.nl

Het verleden van De Fruitberg

Het verhaal van De Fruitberg begon in 1935, toen een Groningse mode-ondernemer (Zwartsenberg) de grond in Onnen kocht als investering in zandafgraving. In 1940 (oorlog) was er brandstofschaarste en vielen de graafmachines steeds vaker stil. Zwartsenberg besloot daarom fruitbomen te planten op de afgegraven gronden. Albert Barelds werd nu opeens beheerder van de fruitgaard en moest weer naar school om het vak van fruitteler te leren.In 1964 waren de opbrengsten zo laag, dat eigenaar A.J. de Boer het roer moest omgooien en hij maakte er een camping van. Daar zou misschien weer geld mee verdiend kunnen worden. In 2000 werd de camping opgeheven en viel het terrein ten prooi aan ontwikkelaars die van alles wilden, maar het niet konden rond krijgen met de vergunningen.



Zwembad in aanbouw



Bas en Annemieke op de plek waar de receptie verrijst.