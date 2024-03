Column Emile Koopmans (architect) maart 2024

Nieuws:

Door: Redactie

Gymnastiekleraren

Gymnastiekleraren! Wat had ik vroeger de pest aan gymnastiekleraren. Als ze slecht geslapen hadden (en dat kwam veel voor) dan hadden ze nergens zin in. Dan kreeg je, om hun slechte humeur te koesteren, de vervelendste lessen. Dan lieten ze in het gymnastieklokaal touwen naar beneden zakken waar je in moest klimmen. En wat ik ook probeerde: het lukte niet. Met als resultaat een onvoldoende op m’n rapport voor Lichamelijke Opvoeding. Wat wilde ik graag dat het hele lokaal in de hens ging!

Een poosje geleden brandde in Oosterhaar een gymnastieklokaal af. Fijn voor de leerlingen, dacht ik toen (mijn frustratie zit diep). Inmiddels staat er weer een nieuw gebouw. Ik ging kijken en zag GYMZAAL DE MEET. Een paar dozen van hout met een gemetselde plint. In die plint zitten grote ramen. Die zien er uitnodigend uit, tot je wat dichterbij komt. Dan zie je binnen een dooie gang met deuren, waar niets gebeurt. Waarom mogen we niks zien van de gymnastieklessen? Zou dat niet veel leuker zijn? Of hangen daar misschien de bekende touwen? Waarschijnlijk niet, want buiten is een klimwand gemaakt, om de hoek, tegen een stukje gevel van het nieuwe gebouw. Daar mogen de kinderen, kennelijk in hun eigen tijd, zelf klimmen. Want klimmen in je eigen tijd is wél leuk. Dat doen ze graag in Oosterhaar. Dat kun je zien aan de paal van het Luchtalarm, naast het gebouw. De paal is aan de voet omgeven door een stalen huisje van tralies met scherpe punten. Om te voorkomen dat je in de paal klimt. Oosterhaar is daarin uniek. Want op geen enkele foto in de beeldrapportage over de Luchtalarm-palen van Corné Sparidaens, onlangs in het Dagblad van het Noorden, stond een dergelijke grote beveiliging tegen inklimmen. Het Luchtalarm gaat waarschijnlijk binnenkort verdwijnen, zoals u weet. Mét de palen, neem ik aan. Ik hoop dat het tralie-huisje blijft. Want het is best een aardig huisje, grappig en tegelijk venijnig. En misschien kan er dan, waar de paal stond, een mooi kunstwerk komen achter de tralies. Een standbeeld of zo. Van een gymnastiekleraar?