Column Emile Koopmans, architect – mei 2023

Column:

Door: Redactie

Panorama Kerkhof

Toegegeven: ik hield mijn hart vast. Ruim tien jaar lang was er al sprake van nieuwbouw op de locatie naast het kerkhof in Haren. Diverse partijen, waaronder ikzelf, hadden al eens op verzoek van de eigenaar een ontwerp gemaakt, maar om onduidelijke redenen kwam het er nooit van. Het was geen eenvoudige opgave en je kunt gemakkelijk miskleunen. Maar wat er nu staat is een bijzonder knap project.

Het naastliggende kerkhof is al eens door mij beschreven (column Zeiken, oktober 2012). Mijn hond vond het er prachtig: overal zerken om tegen te zeiken. Het kerkhof zag er allerbelabberdst uit: gescheurde en bemoste graven, omgevallen zuilen, losse tegeltjes, etc. Het was treurig. Ik vroeg mij af wie daar nog begraven wilde worden. Ja, een blinde, bedacht ik. Maar wat schetste mijn verbazing toen ik het kerkhof nú weer eens bezocht? Praktisch alle ellende was opgeruimd. Ik zag zelfs weer verse graven met hier en daar bloemen. Er hing een vredige atmosfeer. Ik kreeg bijna zin om alvast horizontaal te gaan. Maar mijn hond was nót amused. Een bordje op het hek verbood zijn toegang. Tja, met dank aan de baas, voor zijn vuilschrijverij.

De metamorfose kwam precies op het goede moment, want de appartementen in het naastliggende nieuwe complex kijken er op uit. Waarom vind ik de nieuwbouw knap? Kijkt u even mee? De bestaande Kerkstraat heeft twee lange woon/winkel-blokken die beëindigd worden met een hoger, verticaal element. Het linker blok heeft deze beëindiging niet. Met de nieuwbouw wordt deze omissie gecompenseerd; het heeft een forse hoogtemaat gekregen met bovenin een verticale geleding. De nieuwbouw sluit bovendien goed aan op de oudbouw. Dat is heel netjes gedaan. Van beneden naar boven: de etalage van de winkel is iets naar voren geschoven, waardoor de winkelplint mooi wordt beëindigd. De balustrades van de balkons erboven lijnen horizontaal fraai uit met de buren. En helemaal bovenin is de altijd spannende vierde bouwlaag teruggerooid van de zijgevel, waardoor het blok niet te masaal oprijst naast het kerkhof. Ook de kleur steen is erg goed gekozen. Het panorama vanuit de nieuwbouw, maar ook vanaf het kerkhof, voldoet dus, wat mij betreft, alleszins aan de Harense toets. Daar wil ik wel wonen en begraven worden.