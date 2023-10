Column Emile Koopmans, architect (oktober 2023)

Column:

Door: Redactie

Heel Haren Plakt

Het is stil op straat. Waar is iedereen? Thuis. Maar waarom? Omdat men een nieuwe hobby heeft. Plakplaatjes plakken. Zowel Jumbo als Albert Heijn geven plakplaatjes weg die u moet verzamelen en inplakken op de daarvoor bestemde lege plekjes in een fotoalbum. Dat fotoalbum krijgt u, net als de plakplaatjes, bij het afrekenen van de boodschappen. En ik moet tot mijn schande bekennen dat ik ook meedoe.

Want wat is het geval: de actie van Jumbo betreft een boek over Historisch Haren. Over de geschiedenis van Haren en omstreken. Het album bevat (als het klaar is) een grote verzameling foto’s over de geschiedenis en over verschillende gebeurtenissen in Haren en de omliggende dorpen. Het is gemaakt door de Harense Historische Vereniging Old Go. Al plakkende krijg je een heel mooi overzicht van onze toenmalige gemeente in de vorige eeuw. Naast plaatjes en luchtfoto’s van vroeger staan er ook beelden in van de huidige situatie. En van gebeurtenissen van toen met de foto’s van bekende personen. Het is leerzaam en het inspireert om hernieuwd naar onze omgeving te kijken.

Het verzamelen en plakken werkt verslavend. Ik kan eigenlijk niet meer stoppen. Want dan komt er een buurman en die vraagt of ik ook Jumbo-plaatjes spaar…. en of ik ook dubbele plaatjes heb…. en of hij mag ruilen…. Het is werkelijk kinderachtig, maar ik ga toch maar door. Anders komt het boek misschien niet vol en dát wil ik ook niet. Het Jumbo-album is dus lokaal, voor Haren alleen. Het boek van Albert Heijn is een landelijke actie. Het is een Magisch Kookboek met recepten voor jong en oud. Prachtig geïllustreerd met tekeningen uit alle Disney-films. En je kunt er zelfs een meerdaags reisje naar Disneyland in Parijs mee winnen, als je een gouden sticker aantreft.

Nee, u moet deze column niet zien als reclame voor de supermarkten in Haren. Daarom nog even iets over een andere supermarktketen hier in de buurt: de Poiesz met een vestiging aan de Savornin Lohmanlaan. Poiesz adverteerde in het Dagblad van het Noorden met Oranjekoek. “Toevallig” net rond de nationale feestdag in Duitsland: de dag van de Duitse Eenheid. Ze hadden in de aanbieding Oranjekoekschnitte: € 4,49 per Schnitte. Dat is nou humor! Bovendien ben ik dol op Oranjekoek. Maar ik koop helaas voorlopig alleen bij de Jumbo (mijn plakboek moet vol). Dus blijf ik thuis. Tja, ik kom de deur niet meer uit: ik blijf plakken.