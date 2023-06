Column Hein Bloemink juni 2023

Column:

Stop geweld

Aanname: de mens spiegelt zich aan anderen en kopieert andermans gedrag. Op dat principe is zowat de hele opvoeding van kinderen gebaseerd, maar ook het aanleren van sport en het onderwijs. Bent u het met die aanname eens? Dan neem ik u graag mee naar de gedachte die al een poos door mijn hoofd spookt. Als de mens geneigd is het gedrag van anderen te kopiëren, dan kun je dus zowel het goede als het slechte voorbeeld zijn. Lach je op straat iemand vriendelijk toe, dan kun je er bijna zeker van zijn dat die persoon je ook zal toelachen. Spreek je iemand onbeschoft aan, dan zal het geen prettig gesprek worden. Zo beïnvloeden we elkaar en dat brengt mij dan weer op de eenvoudige vraag waarom wij de massamedia laten misbruiken om het slechte voorbeeld te geven. Ik weet wel dat veel a-sociale media in dit land inmiddels zijn overgenomen door eenzame ruziezoekers en bedreigers. Maar hoe zit het met de media waar we van mogen verwachten dat ze wel iets afweten van normen, waarden en…kopieergedrag. Ik bedoel: de publieke omroepen. Ik zie op TV dagelijks voorproefjes voorbij komen van series (die goed zouden moeten zijn), die druipen van geweld, bloed, agressie. Die scènes worden zo indringend in beeld gebracht, dat je er bang van wordt. Dag in dag uit. Ik zie dat soort series als verheerlijking van geweld en dat is fout. Geweld wordt de norm. En dan ben ik weer bij het begin van mijn overpeinzing: de mens kopieert. Waarom spuit een publieke omroep gif in de samenleving om vervolgens in talkshows verbijsterd te zijn over de zoveelste steek- of schietpartij? Stop er gewoon mee. Doe als publieke omroep niet mee aan die waanzin en laat liever zien dat ‘de meeste mensen deugen’. Ik wens u een fijne zomer toe. Zonder geweld.