Columnist Huub van ’t Hek onverwacht overleden

Door: Redactie

Huub van ’t Hek uit Haren is de afgelopen nacht overleden. Hij was 76 jaar oud.

Huub is al meer dan tien jaar columnist in Haren de Krant, deze week verschijnt dus totaal onverwacht zijn laatste bijdrage, die hij vorige week aan de redactie stuurde. In zijn columns belichtte hij zowel wereldproblemen als lokale onderwerpen en bracht ze vaak met elkaar in verband. Zijn pen was scherp en zijn teksten waren ongeschikt voor oppervlakkige consumptie. Huub probeerde altijd de vinger op gevoelige plekken te leggen, zodat lezers er hun eigen opinie over konden vormen. De democratie en de wijze waarop dit spel anno nu wordt gespeeld legde hij vaak onder een vergrootglas, waarbij hij wilde aantonen dat deze bestuursvorm is losgezongen van de diepe oorsprong: stem aan het volk. Jeugdzorg was zijn passie en voor de bescherming van kinderen heeft hij zich tomeloos ingezet. Een andere passie was opera, waarover hij tijdens presentaties en in gesprekken vol geestdrift kon vertellen. Hoewel zijn horizon erg breed was, las hij Haren de Krant van A tot Z en noemde deze vaak uitdagend ‘het krantje’ om er direct aan toe te voegen dat hij dit als ‘geuzentitel’ bedoelde.

In december kampte hij met ernstige gezondheidsproblemen, maar vorige maand leken die onder controle. Vorige week tijdens het maandelijkse contact met de redactie van Haren de Krant (try out van zijn teksten) klonk hij weer als vanouds strijdbaar en bereid om lezers en toehoorders uit te leggen hoe dingen in elkaar zitten. Zijn laatste column gaat over het Amerikaanse marketingmodel, waarin bedrijven hun kas spekken met de vergoedingen van verzekeringen. De redactie zal de maandelijkse gesprekken over de column én over het leven erg missen.

Het bericht van zijn overlijden kwam onverwacht. De uitvaartdienst van Huub is op zondag 3 maart in het crematorium Ommeland en Stad, Borchsingel 47, Eelderwolde. Aanvang: 15.30 uur.