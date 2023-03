Dansen op Recept voor ouderen 24 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Stichting Clockhuysplein gaat op vrijdag 24 maart weer met de senioren van 55+ Dansen op Recept.

Tijd: 13.30-14.30 uur

Locatie: ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren

Frida Pathuis, mede-initiatiefnemer: “Er zijn al wat vaste gasten, maar we verwelkomen graag meer mensen, die lekker mee willen bewegen op leuke muziek. Al wat strammer? Geen probleem.

Na de actie nog even uitblazen en napraten bij een drankje. Deelname is gratis.”