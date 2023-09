Dierenpuzzeltocht in De Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren organiseert van zaterdag 30 september tot en met zaterdag 7 oktober een gratis Dierendag puzzeltocht voor kinderen. De puzzeltocht brengt je langs alle dieren van De Mikkelhorst; van de varkens en de kippen tot de alpaca’s en de ezels.

Frederik de spin heeft zich overal door de kinderboerderij verstopt. Met behulp van het puzzelboekje probeer je hem overal te vinden. Heb je hem gevonden? Vul dan de letter in die hij vasthoudt. Onderweg leer je en hoop en kom je achter allerlei leuke feitjes over onze dieren. Met de ingevulde oplossing kun je daarna een klein presentje ophalen bij de kassa. Houden jouw kinderen van dieren en hebben jullie zin om rond Dierendag er even op uit te gaan? Dan kun je samen deze leuke gratis speurtocht doen. Een gezellig uitje voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Deze speurtocht wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van De Mikkelhorst.