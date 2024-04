Door: Redactie

De Rijksstraatweg werd voor autoverkeer afgesloten en dat was een goede beslissing tijdens Koningsdag 2024. Ondanks de kleine buitjes werd het een geweldige dorpsdag. Daphne de Haan van Ondernemend Haren is enthousiast: het was een dag om niet snel te vergeten.

Ton Wester uit Haren slenterde met zijn fotocamera rond en maakte deze impressie.